Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 2

HerzfrequenzStaffel 1Folge 2vom 05.04.2011
Folge 2

Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 2: Folge 2

44 Min.Folge vom 05.04.2011Ab 12

Stefan kommt zum Unfallort und versucht, gemeinsam mit Marie, Lucas wiederzubeleben - und es gelingt. Doch Lucas ist so schwer verletzt, dass er sofort operiert werden muss. Luckies Freunde Vicky und Max nehmen seinen Rucksack an sich und finden eine enorme Menge an Medikamenten darin. Während Markus, Bernheimer und Shirley um Lucas' Leben in einer komplizierten OP kämpfen, bringt sich Marie mit ihren Recherchen zu ihrem kleinen Patienten Florian Tremmel weiter in die Bredouille. Sie glaubt, der Junge hat sich vorsätzlich verbrüht, um mehr Zuwendung von seinen Eltern zu erhalten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen