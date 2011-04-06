Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 3

HerzfrequenzStaffel 1Folge 3vom 06.04.2011
44 Min.Folge vom 06.04.2011Ab 12

Durch Lucas' Unfall kommen sich Marie und Stefan näher. Marie erfährt von Stefans Tochter, die auf Haiti verschwunden ist. Gleichzeitig muss sie befürchten, dass sie durch Florians Vater, der im Verwaltungsrat der Klinik sitzt, ihren Job verliert. Als Florian abhaut und Marie es ist, die ihn findet, bedanken sich seine Eltern bei ihr und sehen von einer Beschwerde ab. Auch Shirley bangt weiter um ihren Job. Der Medikamentendiebstahl ist noch nicht aufgeklärt und sie ist bis auf weiteres freigestellt. Lucas, der noch einmal Glück hatte, kommt zu Bewusstsein und wäscht Vicky den Kopf.

