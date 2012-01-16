Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 12: Folge 190
43 Min.Folge vom 16.01.2012Ab 12
Laura und Daniel kommen gut gelaunt von der gemeinsamen Nachtschicht auf den Lechnerhof und freuen sich auf ein gemütliches Frühstück. Doch dazu kommt es nicht, denn Resi, die beste Milchkuh der Lechners, ist weggelaufen. Laura und Daniel machen sich sofort auf die Suche. Nach der gemeinsamen Liebesnacht mit Conrad, sucht auch Saskia verstört das Weite. Um sich nicht ernsthaft zu verlieben und die Kontrolle zu verlieren, flüchtet sie sich einmal mehr in die Rolle der knallharten Geschäftsfrau. Florian möchte eine Wohnung in Sonnenberg kaufen und dort mit Henriette einziehen.
