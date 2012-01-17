Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 191

HerzfrequenzStaffel 10Folge 13vom 17.01.2012
Folge 191

Folge 191Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 13: Folge 191

43 Min.Folge vom 17.01.2012Ab 12

Daniel macht Laura überraschend einen Heiratsantrag. Sie reagiert allerdings anders als erhofft und erbittet sich Bedenkzeit. Daniel macht sich Vorwürfe und glaubt, Laura nun endgültig verschreckt zu haben. Karen und Mesut wundern sich, dass Henriette und Florian sich aus dem Weg zu gehen scheinen, anstatt die neue Wohnsituation für romantische Zweisamkeit zu nutzen. War Florians Einzug doch die falsche Entscheidung? Saskia ist hin und her gerissen zwischen ihren Gefühlen für Conrad. Sein Liebesgeständnis hätte sie sich vor 30 Jahren gewünscht. Wird sie sich dennoch auf ihn einlassen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen