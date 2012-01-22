Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 16: Folge 194
43 Min.Folge vom 22.01.2012Ab 12
Während Laura und Daniel ihr Liebesglück und die Freude über die bevorstehende Hochzeit genießen, erfahren Hans und Vroni, dass der Kredit für den Lechnerhof vorzeitig zur Rückzahlung fällig wird, weil ihre Bank den Kredit weiter verkauft hat. Conrad bemerkt Saskias erneute Distanziertheit, ist sich aber unsicher, wie er ihr Vertrauen zurückgewinnen kann. Stefan, der Daniel versprochen hat sein Trauzeuge zu sein, fühlt sich mit dieser Rolle zunehmend unwohl. Da kommt Bernheimer aus seinem Erholungsurlaub zurück und appelliert an Stefan, seine Gefühle für Laura nicht weiter zu unterdrücken.
Herzflimmern – Die Klinik am See
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises