Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 2: Folge 180
43 Min.Folge vom 02.01.2012Ab 12
Stefan fürchtet, dass Daniels geplanter Heiratsantrag Saskia auf den Plan rufen wird, um die Liebe zwischen Laura und Daniel zu zerstören. Bernheimer unterstellt Stefan indes, dass er Laura nicht mit einem anderen Mann verheiratet sehen möchte. Unbeirrt konfrontiert Stefan Saskia erneut mit seinem Wissen um ihre Intrige, doch muss er erkennen, dass er Saskia unterschätzt hat. Conrad hat das Gefühl, nicht an Bernheimer heran zu kommen und bittet deshalb Shirley um Hilfe. In beiden wächst inzwischen der Verdacht, dass Bernheimer, genau wie der Patient Wehner, an einem Burnout leidet.
