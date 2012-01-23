Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 195

HerzfrequenzStaffel 10Folge 17vom 23.01.2012
Folge 195

Folge 195Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 17: Folge 195

43 Min.Folge vom 23.01.2012Ab 12

Charlotte sorgt sich um ihren Lehrer Joachim Fuchs. Professor Sternberger, Martin Conrad und Stefan operieren den Tourettepatienten, um ihn von seinen Tics zu befreien. Saskia will Martin nur vollends vertrauen, wenn er sie heiratet. Doch Martin zögert mit einer Antwort. Georg, dem die Heiratspläne seiner Chefin zu denken geben, prescht indessen eigenmächtig vor und zwingt Isabelle, die Fusiocept-Ampullen auszutauschen. Henriette und Florian kommen sich endlich auch körperlich näher, da platzt Mesut in die romantische Zweisamkeit. Unabhängig voneinander bereiten die Frischverliebten daraufhin einen neuen Anlauf vor, um endlich ungestört zu sein. Vroni und Hans versuchen verzweifelt, ihre finanziellen Nöte vor Daniel und Laura zu verbergen, um den beiden die Vorfreude auf ihre Hochzeit nicht zu verderben. Sie vertrauen sich aber Alois an.

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

