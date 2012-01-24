Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 196

HerzfrequenzStaffel 10Folge 18vom 24.01.2012
Folge 196

Folge 196Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 18: Folge 196

43 Min.Folge vom 24.01.2012Ab 12

Mesut und Karen merken, dass Henriettes und Florians jeweilige Pläne für einen romantischen Abend miteinander kollidieren und sorgen für ein Happy End. Lauras Hochzeitsdirndl wird geliefert und sie schwelgt im Glück. Ihre Mutter Saskia beneidet sie insgeheim darum, denn der zweifelnde Martin scheint es mit einer Hochzeit nicht eilig zu haben. Indessen versuchen Daniel und auch Alois einen Weg zu finden, Vroni und Hans aus der finanziellen Misere zu helfen. Nach der eigentlich erfolgreichen Operation des Tourette-Patienten Joachim Fuchs, zeigt der junge Referendar physische Ausfälle, die sich Stefan und Conrad zunächst nicht erklären können.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen