Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 187

HerzfrequenzStaffel 10Folge 9vom 11.01.2012
Folge 9: Folge 187

43 Min.Folge vom 11.01.2012Ab 12

Die Beziehung von Laura und Daniel erlebt ihre erste ernsthafte Krise. Laura kann nicht verstehen, dass Daniel ihrer früheren Verliebtheit für Stefan eine so große Bedeutung beimisst. Allerdings weiß sie auch nichts von den Briefen, die Stefan für Daniel vorformuliert hat. Während Lauras Gewissheit, das Richtige getan zu haben, ins Wanken gerät, hadert auch Daniel mit der Situation. Saskia ist wieder ganz auf Spur, was ihren Plan betrifft, Conrad zu vernichten. Sie ist sich sicher, dass es ihr relativ schnell gelingen wird, Conrads Herz zu gewinnen, um es dann endgültig zu brechen.

