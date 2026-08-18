GRETA - Sonne und Schmerz | Karrierestart & ZusammJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 124: GRETA - Sonne und Schmerz | Karrierestart & Zusamm
“Sonne und Schmerz” heißt Gretas Debütalbum und sie bewegt sich damit irgendwo zwischen Indie, Pop und Hip Hop-Vibes. Welche Bedeutung hat Schmerz für sie und ist Verletzlichkeit das neue Cool? Darüber sprechen wir heute. Sie war Live-Support bei Cro und Fabian Römer, singt und schreibt mit Clueso und arbeitet im Studio mit Max Richard Leßmann an ihren eigenen Texten. Mit Podcast-Host Julia spricht sie über die Zusammenarbeit mit ihnen und was sie in ihrer jungen Karriere bereits für Learnings mitgenommen hat! Greta ist nicht nur eine begnadete Multi-Instrumentalistin an Saxophon und Klavier, sondern hat auch die Business-Seite durch ihr Studium im Musikmanagement von Grund auf gelernt. Diese seltene Kombination aus purer Intuition und strategischem Wissen macht ihre Perspektive so wertvoll für jeden, der im Kreativbereich Fuß fassen will. Wir blicken tief in den Entstehungsprozess ihres Albums „Sonne und Schmerz“: Warum der Song „Chaos im Kopf“ erst durch eine persönliche Krise entstehen konnte. Die Wahrheit über den Druck der Musikindustrie und den „Hype“ um Newcomer. Wie sie zu ihrem Management gekommen ist und jetzt bewusst ohne Label Musik veröffentlicht. Warum Greta fast Schauspielerin geworden wäre und was COVID damit zu tun hat Abonniert den Podcast in eurer Podcast-App und lasst uns gerne eine Bewertung da, wenn euch Gretas Geschichte inspiriert hat!
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