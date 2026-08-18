Anouar – 4 Sprachen und das Leben dazwischen: AufJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 128: Anouar – 4 Sprachen und das Leben dazwischen: Auf
Wie wurde Anouar zu dem Menschen, der heute in Julias Studio sitzt? In dieser Folge spricht Rapper Anouar über Identität, Authentizität und den Weg zu sich selbst. Wer bin ich, wo gehöre ich hin – und was davon trage ich bewusst weiter? Anouars Geschichte ist beeindruckend und geprägt von Bewegung: Aufgewachsen zwischen Marokko, Syrien, Ghana, Deutschland und Frankreich, vereint er heute Deutsch, Arabisch, Englisch und Französisch in seiner Musik und seinem Alltag. Wir sprechen darüber, ob Mehrsprachigkeit für ihn eher Freiheit oder Last ist, in welcher Sprache er träumt und wie ihn die ständigen Umzüge und kulturellen Einflüsse geformt haben. Gemeinsam mit seinem Manager und engen Freund Souhayb hat Anouar gelernt, DIY-Motivation mit professionellen Strukturen der Musikindustrie zu verbinden. Nach einer längeren Pause kehrt er bewusst zurück und räumt mit dem Mythos auf, dass Künstler*innen ständig „abliefern“ müssen, um relevant zu bleiben. Stattdessen hat er die Zeit genutzt, um sich auf sein Studium, persönliche Entwicklung und Therapie zu konzentrieren und heute mit einer neuen Klarheit vor dem Mikrofon zu stehen. In dieser Folge geht es darum, wie Mehrsprachigkeit ein echter Marktvorteil sein kann ohne die eigene Identität oder Zielgruppe zu verlieren. Anouar erklärt außerdem, weshalb die Trennung zwischen Kunst und Vermarktung kein Verrat ist, sondern eine notwendige Überlebensstrategie in der heutigen Musikindustrie. Wenn euch diese Einblicke in moderne Musikstrategie und Anouars Geschichte gefallen haben, abonniert den Podcast und lasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify da.
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