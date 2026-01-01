Hochsee-Cowboys
Folge 1: Invasion der Yankees
43 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Kapitän Dave Marciano und Captain TJ Ott fahren Richtung Süden an die äußeren Ufer North Carolinas. Der Wettbewerb unter den Fischern ist hart, hoher Einsatz ist gefragt. Um Profit zu machen, verlassen die Männer die gewohnten Pfade und setzten sich mit neuen Techniken der Fischerei auseinander.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee-Cowboys
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Angeln, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited