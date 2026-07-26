Hochsee-Cowboys
Folge 9: Tic Tac Thunfisch
43 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12
Die Fischer werfen ihre Netze vor der Küste von North Carolina aus und machen Jagd auf den vom Aussterben bedrohten Blauflossen-Thunfisch. Die Wetterbedingungen in den Outer Banks sind denkbar schlecht, doch noch ist die Saison nicht zu Ende.
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Hochsee-Cowboys
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Angeln, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited