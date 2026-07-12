Hochsee-Cowboys
Folge 6: Auf Biegen und Brechen
43 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12
Die Fischer werfen ihre Netze vor der Küste von North Carolina aus und machen Jagd auf den vom Aussterben bedrohten Blauflossen-Thunfisch. Heute liefern sich die Seemänner einen erbitterten Wettkampf, denn um die Quote vor Saisonende zu erreichen, müssen sie sich noch einmal richtig ins Zeug legen. Bei vielen steht die Existenz auf dem Spiel.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee-Cowboys
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Angeln, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited