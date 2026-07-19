Hochsee-Cowboys
Folge 8: Zeit wird knapp
43 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Die Fischer werfen ihre Netze vor der Küste von North Carolina aus und machen Jagd auf den vom Aussterben bedrohten Blauflossen-Thunfisch. Um die Quote zu erreichen, gehen die Fischer über ihre Grenzen hinaus. Für einige Männer an Bord wäre es der persönliche Untergang, würden sie das Ziel für die Saison nicht erreichen.
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Alle Staffeln im Überblick
Hochsee-Cowboys
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Angeln, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited