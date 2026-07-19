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Hochsee-Cowboys

Zeit wird knapp

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 8vom 19.07.2026
Zeit wird knapp

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Hochsee-Cowboys

Folge 8: Zeit wird knapp

43 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Die Fischer werfen ihre Netze vor der Küste von North Carolina aus und machen Jagd auf den vom Aussterben bedrohten Blauflossen-Thunfisch. Um die Quote zu erreichen, gehen die Fischer über ihre Grenzen hinaus. Für einige Männer an Bord wäre es der persönliche Untergang, würden sie das Ziel für die Saison nicht erreichen.

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