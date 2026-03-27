Hymne für den ThunfischJetzt kostenlos streamen
Hochsee-Cowboys
Folge 10: Hymne für den Thunfisch
43 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Kurz vor dem Schlusspfiff für die Saison stehen die Fischer des Bootes Wahoo aus dem Süden ganz knapp vor Erreichung des Quotenziels. Hard Merchandise braucht indes nur noch einen Fisch, um seinen Trip nach North Carolina profitabel zu machen.
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Hochsee-Cowboys
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Angeln, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited