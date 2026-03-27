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Hochsee-Cowboys

Hymne für den Thunfisch

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 10vom 03.04.2026
Hymne für den Thunfisch

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Hochsee-Cowboys

Folge 10: Hymne für den Thunfisch

43 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12

Kurz vor dem Schlusspfiff für die Saison stehen die Fischer des Bootes Wahoo aus dem Süden ganz knapp vor Erreichung des Quotenziels. Hard Merchandise braucht indes nur noch einen Fisch, um seinen Trip nach North Carolina profitabel zu machen.

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