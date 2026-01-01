Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee-Cowboys

Schlechte Stimmung

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 30.01.2026
Schlechte Stimmung

Schlechte StimmungJetzt kostenlos streamen

Hochsee-Cowboys

Folge 2: Schlechte Stimmung

43 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12

Als sich ein weiteres Boot aus dem Norden Richtung Outer Banks im Süden North Carolinas nähert, fürchten die einheimischen Fischer, von der Konkurrenz überrannt zu werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee-Cowboys
Kabel Eins Doku
Hochsee-Cowboys

Hochsee-Cowboys

Alle 1 Staffeln und Folgen