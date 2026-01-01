Hochsee-Cowboys
Folge 2: Schlechte Stimmung
43 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Als sich ein weiteres Boot aus dem Norden Richtung Outer Banks im Süden North Carolinas nähert, fürchten die einheimischen Fischer, von der Konkurrenz überrannt zu werden.
