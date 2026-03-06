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Hochsee-Cowboys

Vergiss Gloucester

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 06.03.2026
Vergiss Gloucester

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Hochsee-Cowboys

Folge 4: Vergiss Gloucester

43 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Der Wind in den Outer Banks nimmt heftig an Fahrt auf, während die Männer auf dem turbulenten Atlantik nach dem Blauflossen-Thunfisch suchen. Der Druck steigt, während solcher Wetterbedingungen die Quote zu erreichen.

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