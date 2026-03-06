Hochsee-Cowboys
Folge 4: Vergiss Gloucester
43 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Der Wind in den Outer Banks nimmt heftig an Fahrt auf, während die Männer auf dem turbulenten Atlantik nach dem Blauflossen-Thunfisch suchen. Der Druck steigt, während solcher Wetterbedingungen die Quote zu erreichen.
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Hochsee-Cowboys
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Angeln, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited