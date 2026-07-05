Hochsee-Cowboys
Folge 3: Thunfisch oder Umkehr
43 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12
Die Blauflossen-Thunfisch-Fischer stehen in einem harten Konkurrenzkampf. Selbst die erfahrensten Seeleute müssen in dieser Gegend um ihren Profit kämpfen und unnachgiebig sein. Die Feindseligkeiten zwischen den Fischern aus dem Süden und jenen aus dem Norden erreichen einen neuen Höhepunkt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Hochsee-Cowboys
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Angeln, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited