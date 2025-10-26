Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alessandras Goodie Bags

sixxStaffel 10Folge 10vom 26.10.2025
Folge 10: Alessandras Goodie Bags

66 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Die Sexualwissenschaftlerin Alessandra Rampolla spricht mit Frauen und Männern über Intimität. Während die Frauen ein Goodie-Bag mit verschiedenen Sexspielzeugen erhalten, bittet Alessandra die Männer, einen romantischen Abend vorzubereiten. Doch nach einem heftigen Streit weigert sich Bronte, Zeit mit Harrison zu verbringen.

sixx
