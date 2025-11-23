Harte Worte und sanfte TöneJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 18: Harte Worte und sanfte Töne
66 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Die Kandidaten bekommen Besuch von ihren Freunden und Familien. Claires Vater ist schockiert von den Geschehnissen, allerdings rät er dem Paar, die Liebe niemals aufzugeben. Wird Jesse Claire eine zweite Chance geben? Währenddessen wartet auch Sandy auf die Gäste. Sie ärgert sich, weil ihr Ehemann den ganzen Tag unterwegs war und erst kurz vor dem Abendessen nach Hause kommt.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)