Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 32: Mit offenem Visier
69 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Bei der letzten Dinnerparty des Experiments erscheinen Bronte und Harrison getrennt. Das Paar hat seit dem großen Streit in Perth kein Wort miteinander gesprochen. Während des Abendessens eskaliert die Auseinandersetzung zwischen den beiden. Zudem geben die Experten jedem Paar eine Box mit Fragen, woraufhin Melinda Layton gesteht, dass sie sich in ihn verliebt hat. Doch seine Reaktion auf das Liebesgeständnis enttäuscht die junge Frau...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Arrow International GmbH