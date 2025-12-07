Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 10Folge 23vom 07.12.2025
Folge 23: Ein einziger Fake

63 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Melinda und Evelyn belauschen die Männerrunde, was später zu einem großen Streit zwischen Layton und Melinda führt. Am Abend versammelt sich die Gruppe erneut, und das Thema dreht sich wieder um Harrison und Bronte. Alle Frauen bestätigen, dass sie Brontes Ehemann nicht trauen. Auch zwischen Hugo und Tayla läuft es nicht gut: Die junge Frau hat im gesamten Retreat keine Minute mit ihrem Mann verbracht. Hugo ist gekränkt und spricht sie darauf an.

