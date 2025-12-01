Wiedersehen mit KnalleffektJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 27: Wiedersehen mit Knalleffekt
69 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Es findet ein Frauen- und Männerabend statt, bei dem über die jeweiligen Beziehungen gesprochen wird. Ehemalige Kandidaten stoßen ebenfalls dazu. Claire möchte in Ruhe mit Janelle reden und sich bei ihr für den Kuss mit Adam entschuldigen. Zudem versuchen die Frauen erneut, Bronte zu überzeugen, dass Harrison ihre Gefühle manipuliert. Währenddessen gibt es auch in der Männerrunde hitzige Diskussionen.
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)