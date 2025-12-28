Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 28: Das Ende des Märchens
60 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Die sechste Dinnerparty findet statt, doch Bronte entscheidet sich, nicht zum Essen zu erscheinen. Die Gruppe ist geschockt und will von Harrison wissen, was passiert ist. Zudem gesteht Cam, dass er ein Jobangebot bekommen hat, bei dem er monatelang im australischen Outback ohne Telefon oder Internet sein wird. Lyndall wusste nichts davon und fragt sich, wie ihre gemeinsame Zukunft mit Cam aussehen wird.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Arrow International GmbH