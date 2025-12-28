Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Das Ende des Märchens

sixxStaffel 10Folge 28vom 28.12.2025
Das Ende des Märchens

Das Ende des MärchensJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 28: Das Ende des Märchens

60 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12

Die sechste Dinnerparty findet statt, doch Bronte entscheidet sich, nicht zum Essen zu erscheinen. Die Gruppe ist geschockt und will von Harrison wissen, was passiert ist. Zudem gesteht Cam, dass er ein Jobangebot bekommen hat, bei dem er monatelang im australischen Outback ohne Telefon oder Internet sein wird. Lyndall wusste nichts davon und fragt sich, wie ihre gemeinsame Zukunft mit Cam aussehen wird.

