Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 17: Dunkle Wolken über Sydney
72 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Bei der dritten Entscheidungszeremonie werden die Geschehnisse zwischen Adam und Claire besprochen. Die Experten konfrontieren Adam wegen seines Verhaltens. Wird die Ehe zwischen ihm und Janelle bestehen bleiben? Auch andere Paare kämpfen mit Schwierigkeiten. Die Beziehung zwischen Dan und Sandy schien voranzugehen, allerdings schenkt Dan seiner Frau nicht genug Aufmerksamkeit, sodass sie an der gesamten Ehe zweifelt.
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
