Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

sixxStaffel 10Folge 36vom 25.01.2026
74 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Die Kandidaten treffen sich gemeinsam mit den Experten zu einem abschließenden Rückblick. Dabei schauen die Teilnehmer der Show zurück und besprechen, was in den Beziehungen gut gelaufen ist und was nicht. Einige der Paare sind nach dem Experiment zusammengeblieben, während andere in einem großen Streit auseinandergegangen sind.

