Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 24: Der große Manipulator
67 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Nach einem ereignisreichen Retreat kehren die Paare zurück nach Sydney und machen sich im Anschluss fertig für die nächste Dinnerparty. Eine schockierende Enthüllung lässt alle Kandidaten fassungslos zurück. Zudem berichtet Claire Hugo, dass Tayla das Experiment verlassen hat und nach Hause geflogen ist. Doch während des Abendessens kehrt die junge Frau zurück und will Hugo eine weitere Chance geben.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-9: Red Arrow International GmbH