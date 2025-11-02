Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 13: Unter der Gürtellinie
71 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Die zweite Entscheidungszeremonie steht bevor, in der sich die Kandidaten wieder einmal entscheiden müssen, ob sie ihre Ehe fortführen oder die Show verlassen wollen. Während Alyssa und Duncan vor Glück strahlen, wirft Melissa ihrem Mann Josh vor, kein echter Mann zu sein. Wird die Beziehung zwischen den beiden fortbestehen? Auch die Ehe zwischen Caitlin und Shannon steht auf der Kippe.
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)