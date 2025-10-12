Schmetterlinge und HerzschmerzJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 6: Schmetterlinge und Herzschmerz
66 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Die Kandidaten begegnen sich zum ersten Mal bei einer Dinnerparty. Während sich die meisten auf das Treffen freuen, kommen Claire und Jesse wegen eines Streits getrennt bei der Location an. Nun sind alle gespannt zu erfahren, was zwischen dem Paar vorgefallen ist. Zudem glaubt Melinda nicht, dass Harrison ernsthafte Absichten mit seiner Frau Bronte hat und konfrontiert ihn damit.
