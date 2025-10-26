Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 9vom 26.10.2025
Folge vom 26.10.2025

Die Paare stehen vor ihrer ersten Entscheidung: Wollen sie weiterhin verheiratet bleiben oder das Experiment verlassen? Die Experten befragen jedes Pärchen zu seinen bisherigen Erlebnissen und Eindrücken. Während Tahnee und Ollie vor Glück strahlen, stecken andere Kandidaten in ernsthaften Beziehungskrisen.

