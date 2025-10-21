Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick

Happy End: Die schönsten Erfolgsgeschichten

SAT.1Staffel 12Folge 1vom 21.10.2025
Happy End: Die schönsten Erfolgsgeschichten

Happy End: Die schönsten ErfolgsgeschichtenJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick

Folge 1: Happy End: Die schönsten Erfolgsgeschichten

62 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Heiraten, ohne sich zu kennen - dieser mutige Schritt hat sich für viele Paare der vergangenen Jahre gelohnt. Marina und Kai geben sich erneut das Ja-Wort. Peter und Jaqueline nehmen uns mit in ihren Alltag - zu dritt. Nach neun Jahren sind auch Ramona und Stephan verliebt wie am ersten Tag. Michelle und Fabian trafen sich vor einem Jahr zum ersten Mal - heute ziehen sie in ihr gemeinsames Haus. Und Expertin Dr. Sandra Köhldorfer gibt ihrem Ryan endlich das Ja-Wort.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick
SAT.1
Hochzeit auf den ersten Blick

Hochzeit auf den ersten Blick

Alle 11 Staffeln und Folgen