Hochzeit auf den ersten Blick

Die Homestays stehen an: Wie reagieren die Familien?

SAT.1Staffel 12Folge 9vom 16.12.2025
Die Homestays stehen an: Wie reagieren die Familien?

Die Homestays stehen an: Wie reagieren die Familien?Jetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick

Folge 9: Die Homestays stehen an: Wie reagieren die Familien?

118 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

In einer feierlichen Zeremonie haben die Paare die Chance sich einander ein weiteres Mal zu bekennen. Werden schon hier einige Paare getrennte Wege gehen? Danach stehen die Homestays an: Wird Linas Oma den Baden Württemberger Daniel mit offenen Armen in der Familie begrüßen? Auch Marc und Marco besuchen sich gegenseitig, mit einem gemeinsamen Frühstück und Zweisamkeit im Whirlpool kommt sich das Paar näher. Sarah und Martin feiern gemeinsam ihren Geburtstag.

