Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 10: Die magische Kugel
45 Min.Ab 12
Auf dem abgelegenen Parkplatz eines Stripclubs findet die Polizei die Leiche des zweifachen Vaters William Alford in seinem Wagen. Ermittler Joe Kenda befragt einige Zeugen, doch deren Aussagen bringen ihn nicht weiter. Als er sich dem Fall noch intensiver widmet, kommt er einer rätselhaften Verschwörung auf die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen