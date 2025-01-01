Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Falsche Freunde

Rive Gauche TelevisionStaffel 3Folge 12
45 Min.Ab 16

Die junge Pilotin Ruth Lucy wurde in ihrem Bett erschossen. Zuvor wurde sie brutal gefesselt. Ermittler Joe Kenda muss nun herausfinden, ob Ruth den Täter kannte. Gab es womöglich eine folgenschwere Auseinandersetzung in der Luft?

