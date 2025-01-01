Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 13: Mein erster Fall
44 Min.Ab 12
Heute erzählt Ermittler Joe Kenda von seinem ersten Fall. Jung und unerfahren, wird ihm gleich ein komplizierter Fall zugeteilt, den die erfahrenen Polizisten als unlösbar einstufen. Es geht um eine blutige Schießerei mit mehreren Todesopfern. Schafft es der "Neue", diesen Fall zu lösen?
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen