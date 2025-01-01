Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Mein erster Fall

Staffel 3Folge 13
Mein erster Fall

Folge 13: Mein erster Fall

44 Min.Ab 12

Heute erzählt Ermittler Joe Kenda von seinem ersten Fall. Jung und unerfahren, wird ihm gleich ein komplizierter Fall zugeteilt, den die erfahrenen Polizisten als unlösbar einstufen. Es geht um eine blutige Schießerei mit mehreren Todesopfern. Schafft es der "Neue", diesen Fall zu lösen?

Rive Gauche Television
