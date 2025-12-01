Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Doppelmord

Staffel 3Folge 6vom 10.12.2025
Doppelmord

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 6: Doppelmord

45 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Zwei junge Mütter werden in der Nähe einer gut besuchten Bar erschossen. Nun muss Ermittler Joe Kenda herausfinden, welche der beiden das eigentliche Ziel des brutalen Anschlags war. Wenig später erfährt er von einem weiteren weiblichen Opfer, das vor kurzem auf ähnliche Weise ums Leben kam ...

