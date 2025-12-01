Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 6: Doppelmord
45 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Zwei junge Mütter werden in der Nähe einer gut besuchten Bar erschossen. Nun muss Ermittler Joe Kenda herausfinden, welche der beiden das eigentliche Ziel des brutalen Anschlags war. Wenig später erfährt er von einem weiteren weiblichen Opfer, das vor kurzem auf ähnliche Weise ums Leben kam ...
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen