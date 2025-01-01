Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Tod eines Kriegshelden

Rive Gauche TelevisionStaffel 3Folge 2
Tod eines Kriegshelden

Folge 2: Tod eines Kriegshelden

44 Min.Ab 12

Der Kriegsheld Carl Taylor wurde mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen, scheinbar ohne jegliches Motiv. Die Polizei findet seine Leiche in einem Truck. Lt. Joe Kenda wartet die Autopsie ab. Tatsächlich findet der Pathologe ein ungewöhnliches Muster auf Taylors Wunden, das den Ermittler zu der Tatwaffe führen könnte.

