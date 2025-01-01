Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 7: Tod eines Informanten
45 Min.Ab 12
Polizisten in Colorado Springs entdecken die Leiche eines jungen Mannes namens Jimmie Stevenson. Der Mann ist ihnen kein Unbekannter, er war ein langjähriger Informant für die Polizei. Die Liste seiner potentiellen Feinde ist also lang und nun liegt es an Ermittler Joe Kenda, den Täter ausfindig zu machen.
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen