Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Blutiger Nachmittag

Rive Gauche TelevisionStaffel 3Folge 4vom 04.12.2025
45 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 16

Nachbarn beobachten entsetzt, wie Ernestine Addison und ihr Sohn Bobby im Kugelhagel zu Boden gehen. Ein junger Mann berichtet Ermittler Joe Kenda, dass er eine Person vom Tatort hat flüchten sehen. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass der Mörder noch nicht fertig ist ...

