Rive Gauche TelevisionStaffel 3Folge 5
Folge 5: Pokerface

45 Min.Ab 12

Eine Gruppe Freunde findet die Leiche des Kleinunternehmers Foster, die unter einer Decke versteckt liegt. Der Mann wurde mit zwei Schüssen in den Bauch und einem ins Herz tödlich verletzt. Die Polizei verdächtigt zunächst den Freundeskreis des Mannes. Als jedoch Ermittler Joe Kenda tiefer in den Fall einsteigt, entdeckt er, dass Foster mit ein paar zwielichtigen Gestalten Geschäfte machte.

