Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 9: Ruth & Ruby
45 Min.Ab 16
Als ein Streit zwischen zwei Kunden in einem Laden zu eskalieren droht, geht der 31-jährige Raymond dazwischen - und wird mit einem Messerstich ins Herz getötet. Die Polizei steht vor einem Rätsel, denn sie haben nur wenige Hinweise: eine Skizze des Täters und ein mysteriöser Blumenstrauß in der Nähe des Tatorts ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen