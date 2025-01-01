Celine - Die sitzen gelassene BrautJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 10: Celine - Die sitzen gelassene Braut
42 Min.Ab 12
Am Hochzeitstag der Cafébesitzerin Celine (26) taucht ihr Bräutigam Adrian nicht auf . Doch Celine will nicht glauben, dass er "kalte Füße" bekommen hat und macht sich auf die Suche. Dabei findet sie heraus, dass er mit einem Überfall auf die Bank ihres Vaters in Verbindung steht. Hat Adrian seine Liebe doch nur geheuchelt?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH