In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 6: Maike - Vergessene Träume
45 Min.Ab 12
Maike Berger (37) ist die Sekretärin des Bürgermeisters. Ihr Leben gerät aus den Fugen, als ihre Jugendliebe Henner in den Ort zurückkehrt. Als Henner niedergeschlagen wird, vermutet Maike ein Komplott um den Hof seines verstorbenen Bruders, in das auch Maikes eifersüchtiger Ehemann Toni und ihr Chef verwickelt zu sein scheinen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH