Pauline - Liebe, ein seltsames Spiel
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 12: Pauline - Liebe, ein seltsames Spiel
45 Min.Ab 12
Pathologin Pauline (31) ist frisch verliebt in ihren neuen Kollegen Frederik. Doch schon bald muss sie seine Leiche obduzieren, denn Frederik wurde das Opfer eines tödlichen Autounfalls. Die Kommissare ermitteln auf Mord und finden Hinweise darauf, dass Pauline das Tatfahrzeug gefahren hat. Wer will Pauline den Mord unterschieben?
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH