In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 9: Als wäre es Liebe
45 Min.Ab 12
Als Zahnarzthelferin Juliane (31) sich von ihrem besitzergreifenden Verlobten Sven trennt, weiß sie nicht, wo sie ihren Hund lassen soll. Da bietet der charmante Cafébesitzer Tom an, den Vierbeiner übergangsweise bei sich aufzunehmen. Aber Sven will Juliane zurück und das mit allen Mitteln ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH