In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Ulrike - Die "fast" perfekte Tochter

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 17
Ulrike - Die "fast" perfekte Tochter

Ulrike - Die "fast" perfekte TochterJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 17: Ulrike - Die "fast" perfekte Tochter

44 Min.Ab 12

Ulrike (39) ist sehr stolz auf ihre Tochter Lena (16), die in der Schule stets Höchstleistungen bringt und bei allen sehr beliebt ist. Doch seit einigen Wochen zieht sich Lena immer mehr zurück. Sie wirkt unkonzentriert und verschlossen und bricht plötzlich zusammen. Ulrike tut alles um herauszufinden, was mit ihrer Tochter los ist.

