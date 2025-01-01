In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 3: Doreen - Ein Schatten zu viel
45 Min.Ab 12
Doreen (34) glaubt, in einem Video ihren verstorbenen Bruder Dirk zu sehen. Als sie das Video Freundin Tanja zeigt, werden die beiden überfallen und Tanja sogar betäubt! Geschockt stellen die Frauen danach fest: Das Video wurde gelöscht! Doch warum?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH