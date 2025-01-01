In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 2: Nico - Unverhofft kommt oft
44 Min.Ab 12
Als Nico (35) seiner verheirateten Jugendliebe Lina begegnet, entdeckt er auffallend viele Ähnlichkeiten zwischen sich und ihrem Sohn Till (15). Rein rechnerisch könnte Till sein Sohn sein. Als er herausfinden will, ob er wirklich sein Vater ist, eskaliert die Situation und Nico droht alles zu verlieren.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH