In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 22: Alina - Der Untermieter
45 Min.Ab 12
Physiotherapeutin Alina (32) geht auf eine lang geplante Weltreise und vermietet in der Zwischenzei ihre Wohnung. Als sie nach einigen Monaten wieder zurück kommt, trifft sie der Schlag: Der Untermieter ist immer noch da und weigert sich, auszuziehen!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH